Hilary Duff ha annunciato di aspettare il quarto figlio: a dirlo è stata l’attrice stessa, che ha scelto di condividere con i suoi fan la lieta notizia in un modo molto natalizio.

Per l’occasione, infatti, Duff ha deciso di postare su Instagram una cartolina di Natale, nella quale la sua famiglia appare al completo. Nella foto, la cantante accarezza il pancione ormai visibile. “Sorpresa sorpresa”, scrive a corredo dell’immagine.

Poi, sul retro della card, la conferma: “Tenetevi forti, fiorellini, tra poco ne aggiungeremo uno”, si legge tra le foto dei suoi tre figli. Hilary Duff, infatti, è già mamma di Luca, avuto dall’ex marito Mike Comrie e che ha oggi 11 anni, di Banks, 5 anni, e di Mae, 2 anni, avuti dall’attuale marito Matthew Koma, il quale ha condiviso la gioia dell’arrivo del figlio in un post. “Bambino n. 4 in arrivo…”, ha scritto, a corredo della foto che appare sulla cartolina di Natale.

La cantante aveva parlato dei suoi figli in un’intervista con il magazine People, al quale aveva dichiarato: “Adoro quando tutti sono pieni di energie e la casa è rumorosa. Non sai mai cosa capiterà nella tua giornata o cosa ti diranno i tuoi figli”, ha detto. “Siamo nel bel mezzo di questa cosa, ed è bellissimo”.

Nel maggio 2023, Duff è stata inoltre ospite del podcast Lipstick on the Rim, dove ha parlato di come per lei sia molto importante dare priorità alla famiglia: “Adoro i miei figli. Mi piace moltissimo vederli crescere e stare lì con loro”, ha detto. “Ci rimango sempre male quando finisco un progetto e qualcuno mi dice: ‘Qual è il prossimo passo?’ Il prossimo passo è far parte della mia famiglia. Voglio preparare tutte le valigie e i pranzi. È molto importante per me”, aveva spiegato.