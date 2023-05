Maria Menounos parla della battaglia contro il cancro al pancreas, mentre aspetta il primo figlio

"Pensavo di essere spacciata, ma (adesso) sto bene perché l’ho diagnosticato in tempo", le parole della conduttrice 44enne sulla prevenzione dei tumori. Oggi è in attesa della prima figlia con maternità surrogata.

La stella della televisione americana Maria Menounos, 44 anni, si racconta in un’intervista per il settimanale People e rivela alcuni dettagli sull’ultima e inaspettata battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato per la prima volta nel gennaio del 2023. Soltanto un mese dopo, la conduttrice scopre, insieme al marito Keven Undergaro, l’arrivo della prima figlia con maternità surrogata e condivide la notizia via social.

Negli ultimi tre mesi, la giornalista ha dovuto affrontare un percorso di riabilitazione post-chirurgica e, finalmente, è pronta a riprendere in mano la sua vita. L’attrice si sofferma sulla necessità di fare prevenzione e dice di non sottovalutare ogni campanello d’allarme lanciato dal nostro corpo:

Vorrei che le persone sapessero che ci sono posti in cui possono andare per diagnosticare alcune patologie in anticipo. Non puoi lasciare che la paura prenda il sopravvento. Ho vissuto un momento in cui pensavo di essere spacciata, ma (adesso) sto bene perché l’ho diagnosticato in tempo.

Dopo aver combattuto contro un tumore al cervello di quarto grado diagnosticatole nel 2017, la futura mamma, nel 2022, ha dovuto sottoporsi alle cure per il diabete di tipo 1: “Stavo iniziando a sentirmi meglio, quando sono stata colta di sorpresa da una nuova diagnosi”, racconta Maria Menounos che da diverso tempo soffriva di crampi alle gambe.

Grazie al trattamento a base di insulina e le cure mediche, la donna sembrava essersi ripresa, ma nell’autunno dello scorso anno, è stata sopraffatta da forti dolori addominali e si è presentato un nuovo mostro da sconfiggere: il tumore al pancreas. La conduttrice è stata sottoposta d’urgenza a un’operazione per la rimozione del fibroma e, oggi, è salva.

44 anni e originaria del Massachusetts, l’attrice di One Three Hill ha superato con forza gli ostacoli degli ultimi anni e, nel febbraio del 2023, lei e il marito annunciano su Instagram l’arrivo della primogenita da madre surrogata, dopo dieci anni di problemi legati all’infertilità: “Siamo sommersi da tutti i messaggi di amore e gioia che abbiamo ricevuto nelle ultime 24 ore. È stato un lungo viaggio, con un sacco di alti e bassi lungo la strada”.