Viaggiare con i bambini piccoli può non rivelarsi sempre così semplice, anche perché spesso i pianti e capricci dei bimbi non sono ben visti dagli altri passeggeri che stanno viaggiando con noi, con buona pace di empatia e tolleranza; il giudizio altrui, e la frequente mancanza di umanità, mettono spesso a dura prova i genitori, che talvolta viaggiano per necessità e non solo per diletto.

Recentemente è stata l’influencer Ludovica Valli, mamma di due bambini e incinta del terzo, a raccontare la propria esperienza negativa, ovviamente sui social, in alcune storie Instagram ora non più disponibili.

Valli, incinta di sei mesi, in viaggio con Anastasia e Otto verso Ibiza, dove dovevano raggiungere il compagno e padre dei bambini, Gianmaria Di Gregorio, ha parlato di un vero e proprio “viaggio della speranza”.

Posso dire che in Italia i bambini, spesso, sono visti come ‘un problema’? – si è sfogata – Per noi che viaggiamo spesso ho notato questo. Umanità e aiuto meno di zero. Sì, dico così perché è la realtà purtroppo. Dove andremo a finire non lo so.

L’influencer ha poi aggiunto, una volta atterrata sull’isola, dettagli sulla loro sistemazione: “Comunque ora saremo qualche giorno in un appartamento e poi non appena sarà pronto il nostro ci sposteremo definitivamente. Nota positiva mi risparmio di aprire e organizzare casa per questi quattro o cinque giorni. Lascio tutto così com’è”.

Dopo la partecipazione al dating show Uomini & Donne, cui ha partecipato anche la sorella maggiore Beatrice Valli, Ludovica Valli ha conosciuto Gianmaria Di Gregorio nel 2019.