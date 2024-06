L'influencer ha scelto degli abiti sexy e aderenti per il lancio del suo pop up newyorchese, dimostrandosi icona di stile anche in gravidanza.

Da quando ha annunciato di aspettare il suo primo figlio – di cui non si conosce ancora data presunta di nascita né sesso – con il marito Justin Bieber, Hailey Bieber è diventata un’icona di moda premaman; cosa non sorprendente, visto che la fondatrice di Rhode è a tutti gli effetti un’icona di stile da cui le giovanissime traggono spesso ispirazione.

Che sia uno stile streetwear, fatto di t-shirt cropped e cappellini da basket, o look più ricercati, Bieber sta creando una serie di outfit davvero di gran tendenza in questa sua gravidanza.

Nella sua più recente uscita a New York, ad esempio, accompagnata dal marito, Hailey Bieber ha sfoggiato una tuta di pizzo nera e un trench in pelle; finalmente le celebirty stanno contribuendo a sdoganare l’idea che i vestiti delle donne incinte debbano essere necessariamente oversize e tesi a “nascondere” la pancia, e in questo l’antesignana è stata senza dubbio Rihanna, che ha fatto del baby bump un marchio di fabbrica in entrambe le gravidanze.

Qualche giorno fa, invece, dopo aver inaugurato nella Grande Mela un nuovo pop-up store del suo brand Rhode, è andata a cena con il marito con un un abito di seta asimmetrico di Phoebe Philo, color perla con collo alto, senza maniche, e lunghezza trasversale sul ginocchio. Altro look aderente quello pensato per lei da LaQuan Smith, un dress beige abbinato al blazer over targato Femme.

Bieber sembra voler continuare a rappresentare quella inspo girl anche in questi nove mesi, e finora, c’è da dire, ci sta riuscendo alla grandissima.