Recentemente Rihanna ha sorpreso il pubblico presentandosi al lancio di Fenty Hair con i suoi capelli afro naturali; nel tempo la star ha cambiato decine colore e taglio di capelli, giocando col proprio aspetto, ma questa volta la cosa è diversa. Il nuovo look è stato infatti, per la cantante, l’occasione di parlare di un piccolo inconveniente capitatole dopo il parto, ovvero la caduta dei capelli.

Benché il fenomeno sia fra i più comuni di quelli che accadono nel cosiddetto quarto trimestre, può sicuramente cogliere impreparate e preoccupare le neo mamme, e Rihanna ha sperimentato proprio questi sentimenti nel vedere i suoi capelli cadere.

Parlando a Refinery29, la popstar ha scherzato dicendo che perdere i capelli a chiazze “non era sull’opuscolo”, aggiungendo: “Non mi aspettavo che accadesse così, a ondate. Pensavo che sarebbe semplicemente successo e sarebbero ricresciuti E a quel punto dici che va bene, basta così. L’ho accettato. Questo in realtà mi ha fatto diventare un po’ più creativa e intelligente con le mie acconciature”.

Rihanna, mamma di RZA Athelaston Mayers, nato a maggio del 2022, e Riot Rose Mayers, nato nell’agosto del 2023, avuti con il compagno A$AP Rocky, ha ricevuto l’approvazione e i commenti riconoscenti di moltissime mamme dopo aver parlato della problematica.

“È così importante condividerlo, dobbiamo discutere di cose legate alla gravidanza e al postpartum – ha scritto un’utente – Le donne meritano di sapere quali cambiamenti corporei dovranno affrontare, come prepararsi (se possibile) e come vivere e trovare sostegno. Ispirante!”.

La caduta dei capelli, come detto, è un fenomeno del tutto naturale che non deve destare timore: con la fine della gravidanza gli estrogeni prima presenti in alta quantità nell’organismo della donna “crollano”, riportando la produzione degli ormoni alla normalità, e in questo modo si interrompe anche lo stato di benessere di cui hanno goduto i capelli nel corso del 9 mesi.

I capelli cadono circa 70 al giorno, con picchi in alcuni momenti, come il cambio stagionale (parliamo di 120/130 al giorno), e l’allattamento, benché non rappresenti una causa scatenante della perdita dei capelli, può solo allungare il periodo di caduta. La situazione è ovviamente reversibile, e tende ad arrestarsi spontaneamente fra i sei e i dodici mesi dopo il parto. Nel frattempo, è bene ridurre al minimo stying a caldo, quindi l’utilizzo di phon e piastre, e avere un occhio di riguardo per la dieta, prediligendone una ricca di frutta e verdura.