Come accade ad altre vip, anche per Hailey Bieber le voci su una presunta gravidanza si sono rincorse più volte, e la modella, tempo fa, aveva anche precisato quanto la cosa la facesse soffrire:”C’è qualcosa di scoraggiante: non posso essere gonfia una volta e non essere incinta? Sarebbe una bugia se dicessi che non mi interessa”.

Adesso, però, proprio lei, assieme al marito Justin Bieber, ha condiviso una dolcissima serie di video e scatti su Instagram per annunciare la gravidanza.

Lei in un abito a sirena e un copricapo di pizzo, lui vestito in maniera decisamente più informale, la coppia, sposata dal settembre 2018, ha postato le immagini di quella che sembra una cerimonia di rinnovo delle promesse d’amore annunciando così di essere in attesa del primo figlio. Non si sa ancora nulla né sul sesso del nascituro, né sul periodo in cui il bebè nascerà.

News Justin Bieber condivide una foto mentre allatta Poppy Ford Kennedy: "Vi presento mia nipote" Il cantante ha pubblicato un post nel quale festeggia la nascita di sua ‘nipote’, figlia degli amici Jason e Lauren Kennedy.

Justin Bieber non ha mai nascosto il desiderio di volere una famiglia numerosa, né il suo amore per i bambini, ma, ospite della trasmissione di Ellen DeGeneres, ha mostrato molto rispetto per la moglie spiegando, in risposta alla domanda su quale fosse il numero esatto di figli che avrebbe voluto, che “il corpo è suo”.

Il post dell’annuncio di gravidanza è ovviamente diventato subito virale ed è stato apprezzatissimo dai fan del cantante, con oltre 12 milioni di like e oltre 480 mila commenti.