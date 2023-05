"Vorrei tanto, ma sono terrorizzata": Hailey Bieber parla del desiderio di avere figli con Justin

Hailey Bieber ha rivelato al The Sunday Times alcuni dettagli sui progetti di vita con il marito Justin Bieber e dell’ipotesi di intraprendere una gravidanza. La modella 26enne ha dichiarato di essere “terrorizzata” all’idea di avere figli e, nel corso dell’intervista, ha spiegato ogni sua preoccupazione.

“Voglio così tanto dei bambini, ma l’idea mi spaventa”, ha esordito la fondatrice di Rhode, il brand di prodotti skincare lanciato nel giugno del 2022: “Ci sono già tantissime persone che dicono cose negative su di me, su mio marito o sui miei amici. Non riesco a immaginare di dover affrontare estranei che criticano il mio bambino”.

La coppia è convolata a nozze nel settembre del 2019 e non ha mai nascosto il desiderio di voler allargare la famiglia: “Possiamo solo fare del nostro meglio per crescerli, l’importante è che si sentano amati e al sicuro”, ha spiegato Hailey Bieber, soffermandosi sui principi con cui crescerebbe i suoi bambini.

Parto Paura del parto:l'importanza di comprendere, riconoscere e superare la tocofobia Sì, la paura del parto può sfociare in una vera e propria patologia che non bisogna sottovalutare o banalizzare. Conosciamola meglio per comprend...

Anche il celebre cantante pop si è espresso sulla questione, dichiarando apertamente di voler rispettare i tempi della compagna e affrontare il grande passo insieme: “Mi piacerebbe avere una piccola tribù”, aveva rivelato nel 2020 durante un episodio di The Ellen DeGeneres Show:

È il suo corpo e qualunque cosa voglia fare per me andrà bene, penso voglia averne alcuni (…). Penso che Hailey abbia ancora degli obiettivi da realizzare come donna e penso che non sia ancora pronta. E va bene così.

Nel corso di un’intervista per Harper’s Bazaar di agosto 2022, la figlia d’arte, invece, ha raccontato alcuni aspetti della relazione con Bieber: “È ancora la stessa persona su cui mi fionderei (…), potrei prendere un aereo per andare a lavorare da qualche parte, ma non vedrei comunque l’ora di tornare a casa e uscire (con lui)”.