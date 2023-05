Lindsay Lohan incinta mostra "lo stato di avanzamento del pancione" mentre prende il sole

L’attrice condivide uno dei primi scatti sui social in cui mostra il pancione e si rilassa sulle spiagge del Mar Arabico in compagnia del marito, Bader Shammas.

Lindsay Lohan ha postato sui social uno dei primi scatti in cui si mostra con il pancione. Il volto sorridente della stella di Falling for Christmas è rivolto verso la fotocamera: la futura mamma viene ripresa mentre indossa costume e occhiali da sole, l’outfit perfetto per godersi qualche momento di relax in compagnia del marito Bader Shammas, taggato nel post pubblicato ieri, 25 maggio 2023.

La coppia, in questi mesi, sta aspettando l’arrivo del primo bebè di casa, di cui, per il momento, non sono stati rivelati né il sesso né il nome. Lindsay Lohan aveva annunciato la gravidanza sui social nel marzo del 2023, pubblicando l’immagine di un body per bambini, affiancato dalla scritta: “Siamo benedetti ed emozionati”.

L’attrice e il compagno, proprio in questi giorni, si sono ritagliati del tempo per organizzare una vacanza nell’Oman, una località che si affaccia sulle acque cristalline del Mar Arabico. Tra gli ultimi scatti condivisi su Instagram, infatti, la protagonista di Genitori in Trappola si è fatta immortalare nella piscina di un resort.

Verso la fine di aprile 2023, inoltre, la modella newyorkese ha condiviso sui social un carosello di immagini del primo baby shower: “Bei tempi. Sono così grata per tutte le persone meravigliose della mia vita”. Lindsay Lohan viene fotografata mentre indossa un luminoso abito bianco in compagnia di Aliana Lohan, la sorella minore, e Dina Lohan, la madre.

“Sono così felice che non riesco a smettere di sorridere”, aveva commentato la futura nonna in un’intervista a People. “È incredibile, siamo così emozionati. È una cosa stupenda per mia figlia! Io adoro i bambini, chi non li ama?”