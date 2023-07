"Ho chiesto aiuto a chi fa sostegno alla genitorialità": Martina Colombari sul figlio Achille

Martina Colombari, nel corso dell’intervista radiofonica per Mamma Dilettante, il podcast condotto da Diletta Leotta, ha condiviso con i numerosi ascoltatori diversi aspetti della genitorialità e del rapporto instaurato con il figlio, Achille, nato nel 2004 dalla relazione con Alessandro Costacurta. L’ex Miss Italia ha spiegato di non ritenersi affatto una “fatina con la bacchetta magica”, parlando dell’importanza di fare affidamento agli esperti quando si incontrano serie difficoltà nel crescere i propri figli.

“Spesso sono in difficoltà, a volte ci siamo rivolti a questa persona che fa sostegno alla genitorialità”, ha esordito Martina Colombari all’inizio dell’intervista, confidando a Diletta Leotta alcuni degli ostacoli incontrati nel corso della lunga esperienza nei panni di mamma:

Non vedo perché se hai dei problemi nella gestione della famiglia, tu non debba chiedere aiuto. Chiedere aiuto penso sia una grande forma di intelligenza.

Nel resto del suo intervento, l’ex modella si è soffermata sull’avventura condivisa con Achille Costacurta nel corso dell’ultima edizione di Pechino Express: un’esperienza che, secondo il parere di Colombari, è stata fondamentale per farsi conoscere dal figlio, mostrando ogni debolezza e fragilità: “Il nostro rapporto è migliorato perché lì non eravamo solo mamma e figlio, ma due concorrenti della stessa squadra”.

Ci ha avvicinato perché lui ha visto una mamma non perfetta: ha visto una mamma che piange, che è in difficoltà, che crolla. Questi ragazzi hanno un’asticella troppo alta, soprattutto essendo il figlio di personaggi famosi. Non è semplice per lui. Siamo tornati a casa molto arricchiti.