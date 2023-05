Diletta Leotta sulla gravidanza: "È stata uno choc: non era preventivata"

Diletta Leotta racconta a Verissimo della gravidanza inaspettata e della relazione con Loris Karius, il portiere 29enne del Newcastle: “È stata uno shock, non era preventivata”. La conduttrice ha scoperto di essere incinta della primogenita durante le vacanze di Natale del 2022, proprio nel corso di una videochiamata con il fidanzato, e svela alcuni dettagli sulla scelta del nome.

“Era la Vigilia di Natale ed ero a casa mia a Catania”, spiega la presentatrice 31enne:

Ho fatto un test mentre ero con lui al telefono. Quando ho scoperto l’esito non riuscivo nemmeno a parlare. Lui era felicissimo io sono rimasta senza parole per una giornata intera: ho capito immediatamente che la mia vita stava cambiando.

Dopo lo stupore iniziale, la futura mamma racconta di aver reagito positivamente alla notizia e dice di aver ricevuto il regalo più bello della sua vita: “Chi è che fa le cose secondo i piani? È inutile pensare di avere delle regole anche in questo, in questo non ci sono regole”.

La storia tra il calciatore tedesco e la conduttrice sportiva è iniziata per caso un anno fa ed è stato amore a prima vista: “Quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine. Eravamo all’estero. Ci siamo trovati ad una cena, io ho visto lui che entrava in questo posto, ero con le mie amiche e ho detto: ‘Ragazze, lui è l’uomo della mia vita, guardatelo”, spiega con gioia a Silvia Toffanin.

Mancano pochi mesi all’arrivo della piccola e, Diletta Leotta, avrebbe voluto chiamarla con lo stesso nome di sua madre, Ofelia. La futura nonna, dal canto suo, ha bocciato subito la proposta: “Ofelia? No, non mi piace per niente per una bambina, è pesantissimo! Trova un altro nome”. La coppia, dunque, sarebbe alla ricerca di un’alternativa: “Penserò ad altri nomi: lui punta sul nome estero, io italiano”.

La bambina dovrebbe nascere il giorno prima del compleanno della presentatrice Dazn che, alla domanda sul possibile matrimonio con Karius, risponde: “Sposarci? Secondo i miei piani siciliani, la tradizione vorrebbe che prima ci si sposasse. Quindi sì, vorrei sposarmi”.