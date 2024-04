La star di Lizzie McGuire ha dichiarato su Instagram: “Nessuno vuole questo bambino più di me, sto facendo del mio meglio per portare pazienza”.

Hilary Duff ha annunciato che non risponderà più alle domande che riguardano l’arrivo del suo bebè. L’attrice, incinta del quarto figlio, lo ha comunicato tramite alcune storie Instagram: “Ciao amici, ve lo dico nel modo più amichevole possibile (giuro). Non risponderò più a domande su ‘quando arriverà il bambino’. So che lo chiedete con amore e leggerezza, ma credetemi… nessuno lo vuole più di me!!!!!”, ha scritto. “I bambini arrivano quando sono pronti. Sto facendo del mio meglio per portare pazienza! Le giornate sono lunghe e fastidiose. Vi prometto che vi farò sapere”, ha poi concluso.

Hilary Duff e il marito Matthew Koma avevano annunciato la gravidanza a dicembre 2023, postando la foto di una cartolina di Natale familiare che recitava: “Bambino n. 4 in arrivo… Tenetevi forti, fiorellini, tra poco ne aggiungeremo uno”. Insieme, i due sono genitori di Banks, 5 anni, e di Mae, 2 anni. Duff, inoltre, è anche mamma di Luca, avuto dall’ex marito Mike Comrie e che ha oggi 11 anni.

Nel mese di marzo 2024, Matthew Koma aveva annunciato su Instagram di essersi sottoposto alla vasectomia. “Onestamente non è così terribile. Sicuramente è meglio che andare dal dentista. Voto 10/10, lo consiglierei”, aveva ironizzato in alcune storie, rispondendo alle domande dei follower sulla procedura.

vasectomia-annuncio" class="clickable clickable__forced article-featured"> News Matthew Koma, marito di Hilary Duff incinta del quarto figlio, fa la vasectomia e lo annuncia così Il dj, che sarà presto papà del terzo figlio avuto dall'attrice, ha documentato la procedura su Instagram: “Non è così terribile, meglio che ...

La cantante aveva parlato dei suoi figli al podcast Lipstick on the Rim, raccontando come per lei fosse molto importante dare priorità alla famiglia: “Adoro i miei figli. Mi piace moltissimo vederli crescere e stare lì con loro. Ci rimango sempre male quando finisco un progetto e qualcuno mi dice: ‘Qual è il prossimo passo?’ Il prossimo passo è far parte della mia famiglia. Voglio preparare tutte le valigie e i pranzi. È molto importante per me”.