Le foto nuda con il pancione e le parole di Emily Ratajkowski per la festa della mamma

Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram alcune immagini risalenti alla gravidanza del primogenito, Sylvester Apollo, nato nel 2021 dal matrimonio – oggi finito – con Sebastian Bear-McClard, descrivendo con poche e toccanti parole cosa significhi essere madre.

In occasione della festa della mamma, infatti, la supermodella ha lanciato un messaggio rivolto a tutte le donne che stanno preparandosi all’arrivo di un figlio o che, da tempo, hanno già tagliato questo traguardo: “Questi scatti risalgono a poco prima che la mia identità e la mia vita cambiassero per sempre”, si legge nelle prime righe della didascalia del post.

L’autrice del romanzo Sul mio corpo ha celebrato sui social l’amore e la forza che, ogni giorno, tutte le madri del mondo dedicano ai propri bambini:

Essere madri significa portare avanti un duro lavoro quotidiano in maniera silenziosa che, spesso, nessuno vede. Mamme, sono orgogliosa di tutte voi, il vostro amore e la vostra dedizione dovrebbero essere semplicemente la cosa più bella del mondo.

Emily Ratajkowski ha sempre dato molta importanza a queste tematiche: nell’autobiografia pubblicata nel 2021, infatti, ha parlato delle potenzialità del corpo femminile e della bellezza che circonda l’atto della nascita:

La nascita è un fatto ordinario, come tutti questi piccoli eventi: in qualsiasi momento c’è sempre il corpo di una donna in travaglio. È al tempo stesso straordinario e normale, il modo in cui i nostri corpi ci conducono attraverso la vita.

Durante la presentazione del libro, a New York, la top model aveva raccontato del percorso di accettazione del suo corpo e di come abbia imparato ad amarlo proprio grazie alla gravidanza: “C’era uno specchio in sala parto e ho potuto vedere il posto da cui era emerso Sly: il mio corpo”, aveva dichiarato con gioia in quell’occasione.