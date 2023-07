Elisabetta Canalis sulla gravidanza: "Non mi è piaciuta. Vedi il tuo corpo cambiare tanto"

Elisabetta Canalis, nel corso dell’ultima puntata di Mamma Dilettante, il nuovo podcast di Diletta Leotta, ha raccontato del rapporto instaurato con la figlia di 8 anni, Skyler, avuta dalla precedente relazione con Brian Perri. La modella, dopo il divorzio dal chirurgo americano, viaggia in continuazione tra l’Italia e gli Stati Uniti per vedere la primogenita che, attualmente, vive con il padre. Nel resto del suo discorso, la showgirl ha condiviso con gli ascoltatori alcuni dettagli relativi al periodo della gravidanza, parlando apertamente dei cambiamenti che avevano trasformato il suo corpo.

“Quando sono lontana da lei mi manca tantissimo – ha esordito Elisabetta Canalis, descrivendo il rapporto instaurato con la bambina – Per fortuna ci sentiamo tutti i giorni, mi manda i vocali e mi lascia i messaggi dal telefono del padre”. Nel resto dell’intervista, il volto di Natale a New York si è confidata alla conduttrice del podcast, descrivendo le sensazioni provate nel corso della gestazione:

Non mi è piaciuta, se devo dire la verità. La cosa bella è stata sapere che Skyler stava bene, ma per il resto, quando la sentivo nella pancia, ero spaventatissima, sembrava un alieno.

La modella, inoltre, ha voluto dedicare uno spazio per parlare del modo in cui ha affrontato i cambiamenti del proprio corpo: “Con il cibo ho cercato di contenermi – ha spiegato in merito alle difficoltà incontrate – Perché, diciamo la verità: chi lavora con il proprio corpo e la propria immagine ha un problema”.

Non ti vedi più, o meglio vedi il tuo corpo cambiare tanto. Secondo me è stata particolarmente dura proprio perché faccio questo lavoro, è stato difficile da superare, ma non impossibile.

“Ho sempre detto che non avrei voluto figli perché non sono una giocherellona”, ha concluso l’ex conduttrice di Vite da copertina, rivelando un aspetto importante della maternità: “Ma alla fine ho capito che i figli li cresci come vuoi tu”.