Ireland Baldwin parla del suo corpo dopo il parto: "Questa non è una gara"

Ireland Baldwin ha condiviso un lungo post su Instagram in cui ha voluto condividere con i follower tutta l’ansia accumulata durante i mesi della gravidanza e le prime sensazioni post–parto. La neomamma, nel maggio del 2023, ha dato alla luce Holland, la primogenita avuta con André Allen Anjos, in arte RAC e, guardandosi indietro, ha riflettuto a fondo su tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo.

“Non mi sono ancora presa un momento per elaborare tutto questo – si legge nelle prime righe di uno dei post pubblicati nel carosello di foto – Vorrei solamente mandare un messaggio alle future mamme”.

La modella 27enne ha spiegato di aver dovuto “lottare durante la gravidanza“,

Non soltanto perché vomitavo ovunque. Quello non mi manca. Essendo una persona ipocondriaca (disturbo d’ansia per la salute, ndr), la gravidanza ha amplificato il tutto. Ogni pensiero che si accavallava nella mia testa si concentrava sulla possibilità di fare del male alla bambina o a me stessa. Era un gioco in cui incolpavo me stessa.