Elisa D’Ospina e Stefano Macchi genitori per la prima volta: è nato Niccolò

La giovane coppia pubblica su Instagram il primo scatto in compagnia del figlio: "Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola".

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi annunciano via social la nascita di Niccolò e condividono il primo scatto di famiglia. La coppia ha mantenuto aggiornati i follower durante tutto il corso della gravidanza e oggi, 9 maggio 2023, rivelano su Instagram la splendida notizia.

“Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola”, commentano i neogenitori nella didascalia del post. La storia d’amore tra il doppiatore e la modella è sbocciata durante l’estate del 2022, dopo la rottura di Stefano Macchi con Anna Pettinelli.

Nel novembre dello stesso anno, Elisa D’Ospina ha deciso di sorprendere il compagno regalandogli un pacchettino in cui aveva nascosto il test di gravidanza, ovviamente positivo. La coppia si trovava in gita a San Pietro e, proprio davanti alla basilica, la neomamma ha rivelato di essere incinta. L’autrice di Una vita tutta curve ha ripreso alcuni istanti di quella giornata in un video pubblicato online: “Il nostro miracolo”, commentava con gioia.

“A te che sei la sorpresa più pazzesca che la vita potesse regalarci, che sei arrivato in punta di piedi scegliendoci come genitori”, scriveva in questi mesi l’influncer. Oggi, la grande attesa è finalmente giunta al termine e la coppia può stringere tra le braccia il primo figlio.

A te che hai fatto dell’attesa bellezza e emozione, che sei riuscito a fermare il tempo e allo stesso tempo a dargli un valore prezioso e inestimabile. A te che sei vita e che hai dato un senso completamente nuovo alle nostre vite.

Tra i commenti che riempiono d’affetto il post di Elisa D’Ospina e Stefano Macchi ritroviamo le parole di Elisabetta Gregoraci: “Felicità. Congratulazioni ragazzi, oggi è il giorno più bello della vostra vita, benvenuto Niccolò” e gli auguri di numerosi amici e colleghi, tra cui Raimondo Todaro, Simona Ventura, Carolyn Smith e Rudy Zerbi.