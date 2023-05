Alessandro Borghi e Irene Forti sono diventati genitori di Heima. Il significato del nome

Il viaggio in Islanda e la scelta del nome: "Loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo, si dice heima", racconta il vincitore del David di Donatello come miglior attore protagonista.

Alessandro Borghi e Irene Forti sono diventati genitori per la prima volta e accolgono con gioia il piccolo Heima. La notizia è stata rivelata dall’attore nel corso di una videointervista per The Hollywood Reporter Italia, anche se la nascita del bimbo risale a qualche settimana fa.

“È arrivata questa cosa nella nostra vita che ci fa dormire poco, a me e ad Irene, ma ci ha costretto a porci molte domande”, spiega il protagonista del film Le otto montagne: “Quando l’ho visto per la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti, è come se mi avesse guardato e mi avesse detto: ‘Ah, allora sei tu mio padre”.

Il nome del primogenito è stato scelto dalla coppia durante un viaggio in Islanda: “Si chiama Heima perché io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme e, per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo, queste camminate lunghe”, racconta la stella del cinema a Concita de Gregorio.

E tra questi c’è stato un viaggio in Islanda, la nostra guida era un uomo molto dolce (…) e ci ha raccontato questa cosa. Eravamo su una strada, a sinistra c’era il temporale e a destra il sole, lui si è girato e ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo, si dice heima. E io ci ho pensato e la sera tornando a casa ho detto a Irene ma sai che è un nome bellissimo da dare ad una persona?

Le parole del neopapà lasciano emergere tutta la gioia e l’emozione per l’inizio di questa nuova avventura che, iniziata tra i ghiacciai islandesi, prosegue fino ad oggi con l’arrivo del piccolo Heima, un nome che racchiude al suo interno i viaggi della coppia e le loro più grandi passioni.