Secondo un recente studio di Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente, a ottobre 2023 il costo complessivo medio per educare un figlio dall’asilo nido all’università è di 135.000 euro, bel 5.000 euro in più dell’ottobre precedente, dove si era arrivati a 130.000 euro, con un aumento medio del 3,7%.

Nel calcolo è preso in considerazione un paniere di 160 attività educative, ricomprendendo tutti i costi dell’istruzione e dell’educazione anche extrascolastici, per esempio sport e altri corsi e attività, come lo studio delle lingue straniere e l’acquisizione di abilità digitali. Sono escluse invece le spese mediche, di trasporto e il vitto. Mediamente, il costo delle 160 attività è aumentato del 5,6%.

News Asilo nido gratis dal secondo figlio e altri incentivi famiglia: cosa prevede la Manovra 2024 Asilo nido gratis per il secondo figlio, assegno unico e promuovere l'assunzione di giovani donne: sono solo alcuni degli incentivi alle famiglie d...

Nell’analizzare l’inflazione, Moneyfarm ha preso in considerazione quattro percorsi-tipo: il percorso standard, che comprende 5 anni di università statale non da fuorisede e un numero limitato di attività extra-curricolari, per un costo medio di 55.300 euro; il percorso scientifico-tecnologico, con un numero maggiore di attività extra-scolastiche improntate all’apprendimento digitale e 5 anni di università pubblica, per un totale di 100.000 euro.

Abbiamo poi il percorso “New age”, basato sull’esperienza, con scuole dell’infanzia private che adottano il metodo Steiner, Montessori o Reggio Emilia, e istruzione pubblica dalle elementari fino all’università, e studio extrascolastico delle lingue straniere, per un costo medio di 169.400 euro.

News Ecco quanto costa un figlio nel primo anno di vita Le indagini dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori del 2023 registrano un aumento delle spese annue per la vita di un bambino compreso tra ...

Per ultimo, il percorso extra lusso, con istruzione interamente privata unita ad abbondanza di attività extra scolastiche e studio delle lingue all’estero, per un costo totale medio di 730mila euro. Il costo totale dell’istruzione di un figlio varia quindi dai 55.000 euro di minima a 730.000 euro di massima, con un incremento totale dai 2.200 ai 38.000 euro rispetto allo scorso anno.

Il caro istruzione vale alle quindi alle famiglie 100 euro in più all’anno per il percorso standard, 270 euro per il percorso STEM, 210 euro in più per il New Age e 1.900 euro per l’extra lusso. Il costo per le superiori è quello che ha registrato l’aumento maggiore, mentre in termini assoluti la voce più pesante è quella per l’università, che va dai 22.499 euro del percorso standard ai 286.145 di quello extra lusso.