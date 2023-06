"Incoscienti": pioggia di critiche su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per aver portato la neonata in barca

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, da poco genitori della loro primogentia, Céline Blue, nata il 12 maggio 2023, hanno ricevuto tantissime critiche per le foto, postate sui rispettivi social, in cui mostrano la loro vacanza in barca a Capri.

La scelta di portare a bordo della barca la piccola, a poco più di un mese dalla nascita, ha infatti sollevato perplessità in molti followers, che hanno accusato la coppia di essere dei pessimi genitori per aver esposto Céline Blue a correnti d’aria e troppo sole.

“Per niente responsabili, la bimba è troppo piccola”, si legge tra i commenti dei post apparsi sull’account Instagram di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, e ancora: “Occhio all’aria per la neonata è ancora molto piccola. Troppa aria, troppo sole. Mi spiace ma bisogna stare attenti”, “Ma vi state rendendo conto che sta creatura ha un mese??? Un mese??? Ristoranti serate ora pure in mezzo al mare… I bambini non sono giocattoli per fare like!!!mahhhh”.

Al di là dei toni piuttosto accesi con cui gli utenti di Instagram hanno criticato la coppia, ci sono in effetti degli accorgimenti che bisogna tenere ben presenti quando si decide di portare al mare un neonato, come quelli che ci ha segnalato il dottor Francesco Pastore nell’articolo qui sotto riportato, il quale spiega, ad esempio, che non esiste un divieto in assoluto (anche per i più piccini), ma ci sono fattori fondamentali da considerare prima di esporre un neonato al sole:

Neonato (0-1 anno) Neonati al mare: i consigli dell'esperto e le cose da non dimenticare a casa È consigliabile il mare per i neonati? Ne parliamo con il pediatra. Ecco i consigli, quello a cui bisogna prestare attenzione e cosa non dimentica...

Primo fra tutti l’orario a cui portare i bambini al mare: è infatti assolutamente preferibile scegliere la mattina presto, o il tardo pomeriggio, e comunque, in ogni caso, evitare l’esposizione nelle ore più calde, ovvero nella fascia oraria che va dalle 11:00 alle 16:00, ricordando che anche sotto l’ombrellone i raggi solari possono penetrare.

Va benissimo portare i bambini la mattina presto, dalle 7 alle 9 e mezza, o nel pomeriggio dopo le 17.

Afferma il dottor Pastore, ricordando anche che

Di fatto l’ombra non esiste, nel senso che non protegge dal sole, perché i raggi ultravioletti passano anche sotto l’ombrellone.

E per quanto riguarda il bagno? Anche in questo caso, sì ma con delle accortezze:

Neonati e bambini piccoli possono fare il bagno, ma bisogna ricordarsi di sciacquarli con acqua dolce subito dopo, perché l’acqua salina disidrata la cute dei bambini (il bambino avrà una disidratazione tanto maggiore quanto è più piccolo, perché la sua cute è più ricca di acqua). Naturalmente si dovrebbe evitare il bagno quando il mare non è pulito, ma questo sta al buon senso di ogni genitore.

Va da sé che i neonati debbano essere adeguatamente protetti con una crema solare con fattore di protezione 50+, e che debbano indossare un abbigliamento adeguato, compreso il cappellino.

Neonato (0-1 anno) A cosa servono le magliette anti UV per il neonato Per evitare di esporre il bimbo ai raggi solari, si può ricorrere anche alle magliette anti UV per neonato: ecco come scegliere quella giusta.

La regola numero uno, in ogni caso, rimane sempre e comunque quella di seguire i consigli dei pediatri.