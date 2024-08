Chrissy Teigen e John Legend si sono recentemente goduti la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi assieme ai figli più grandi, Luna e Miles, e nelle foto che li hanno immortalati mentre assistevano all’esibizione di Simone Biles molti hanno notato un monitor per l’insulina addosso al bambino, che oggi ha 6 anni, necessario per monitorare i livelli di glucosio per chi è affetto da diabete di tipo 1.

La modella, sempre molto onesta con i propri followers, ha quindi confermato in un successivo post che il secondogenito soffre di diabete.

“Molti di voi hanno notato qualcosa di un po’ speciale in una foto che ho pubblicato qualche giorno fa – ha scritto Teigen – Luna, Miles e io festeggiamo Simone e il team USA. Miles aveva il braccio alzato e così tanti di voi si sono fatti avanti per scrivere le parole più belle e incredibili che abbia mai letto su questa piattaforma. Avete notato il suo monitor per il diabete di tipo 1 e avete dimostrato tanto amore e incoraggiamento in ogni modo possibile. Ero, e sono, così sbalordita dalla gentilezza di questa comunità, già.”

Teigen ha osservato che “le cose potrebbero andare molto peggio”, aggiungendo “siamo così fortunati ad avere così tanto aiuto e uno specialista meraviglioso, gentile e dal cuore grande”, e che, recentemente, il bambino è stato ricoverato in ospedale per una malattia non correlata, un “terribile caso di shigella, un’infezione intestinale causata da batteri presenti nel cibo o nell’acqua”. Quando hanno eseguito gli esami del sangue su Miles, i dottori hanno notato che “qualcos’altro non andava”, ha proseguito Teigen, concludendo: “Da allora ho imparato che è così che molti bambini piccoli finiscono per ricevere una diagnosi di diabete di tipo 1: vanno in ospedale per qualcosa di completamente diverso. Dopo ulteriori test, abbiamo scoperto che è nel ‘periodo di luna di miele’ di una vita di T1”, ha detto Teigen. “Ieri sera gli abbiamo fatto la prima iniezione di insulina ed eccoci qui! Un mondo diverso e nuovo per noi e stiamo sicuramente imparando molto velocemente”.

News Chrissy Teigen è rimasta incinta nello stesso periodo della madre surrogata La modella ha condiviso un lungo messaggio su Instagram per celebrare l’arrivo del quarto bebè di casa, Wren Alexander Stephens, avuto tramite m...

Il diabete di tipo 1 (T1D) è una malattia autoimmune che si verifica quando il sistema immunitario del corpo distrugge per errore le cellule del pancreas che producono insulina, un ormone che aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Senza un numero sufficiente di queste cellule, il corpo non può convertire correttamente lo zucchero in energia, portando a livelli elevati di zucchero nel sangue. È una condizione cronica e permanente che viene diagnosticata durante l’infanzia, a differenza di altri tipi di diabete, come il diabete di tipo 2, il prediabete e il diabete gestazionale, che in genere indicano che il corpo non produce abbastanza insulina. I diabetici T1 non producono affatto insulina e avranno bisogno di monitoraggio, cure e trattamenti quotidiani per tutta la vita.