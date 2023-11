John Legend e Chrissy Teigen hanno da poco dato il benvenuto al loro quarto figlio, Wren Alexander, e sono ora molto impegnati ad occuparsi del nuovo arrivato, oltre che dei suoi fratellini: Luna Simone, di 7 anni, Miles Theodore, di 5, ed Esti Maxine, di 9 mesi.

Ad aiutarli, però, c’è anche una tata: lo ha raccontato la coppia stessa a People: “Naturalmente abbiamo un aiuto in casa, e la mamma di Chrissy è qui. Abbiamo una tata, ovviamente è un privilegio e una cosa che non diamo per scontata”.

A casa Legend-Tiegen, infatti, sono due i neonati: la terza figlia, Esti Maxine, ha solo cinque mesi in più dell’ultimo arrivato. “Sono come dei gemelli… Sembra che lo siano, ma non è così”, ha detto la coppia a People. Wren Alexander, infatti, che ha ora 4 mesi, è nato tramite gestazione per altri proprio pochi mesi dopo che Teigen aveva dato alla luce la piccola Esti Maxine.

“Sta davvero iniziando a camminare, è abbastanza presto”, ha detto Legend, parlando della figlia. “Sta già gattonando, si alza in piedi e si appoggia al tavolo. Si tira su e sembra che stia quasi per farcela. Se ce la facesse, sarebbe la figlia che ha iniziato a camminare per prima”.

Wren, invece, è un bambino molto allegro, e il suo sorriso “illumina la stanza”, hanno detto i due al giornale. “Ci piace la modalità neonato”, ha concluso la coppia. “Ma ci piace anche quando crescono un pochino. Siamo elettrizzati per quando quei momenti arriveranno”.