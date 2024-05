Kelly Osbourne non ha avuto una gravidanza facile, e ora ha deciso di aprirsi, parlando con People, rispetto alle fasi più difficili dei nove mesi; la celebrity, figlia dei cantanti Ozzy e Sharon Osbourne, ha accolto con il compagno Sid Wilson il figlio Sidney all’inizio del 2023, e ha spiegato alla rivista americana di aver sofferto per tutta la gravidanza di diabete gestazionale, e di aver dovuto tenere sotto controllo la sua salute, a dispetto di un grande appetito.

“Non ho potuto avere la gravidanza in cui si mangia quello che si vuole – ha detto Osbourne – È stato terribile. Sono stata affamata per nove mesi”. Kelly Osbourne ha infatti spiegato di essere stata obbligata a seguire una dieta “completamente priva di zuccheri e senza carboidrati” per evitare che il suo diabete diventasse permanente dopo la gravidanza. “Mi ha davvero spaventato – ha detto – Non volevo affrontare nulla di tutto ciò.”

Ha anche detto di aver “assunto peptidi e tante vitamine”, ma che il suo percorso di perdita di peso, specialmente durante la gravidanza, non è stato divertente per lei.

Purtroppo, Osbourne ha sentito che doveva rispondere alle speculazioni dei fan che, da qualche tempo, avevano iniziato a far circolare la voce sul fatto che la sua perdita di peso sarebbe dipesa dall’impiego massiccio di Ozempic – già usato da sua madre – un farmaco pensato per contrastare il diabete ma molto in voga tra diverse star americane proprio per il dimagrimento.

Ora che suo figlio è qui e lei è in salute, Osbourne si gode il suo nuovo ruolo da madre, non tralasciando di portare il figlio ai concerti del padre, dj e rapper.

“Poter crescere mio figlio come sono stata cresciuta è così importante per me. Sono stata cresciuta con amore, musica e la strada – aveva scritto tempo fa nella caption di un post pubblicato su Instagram, che mostrava il palco di uno degli spettacoli di Wilson – Riuscire a dare al mio bambino lo stesso dono significa più di quanto possa esprimere a parole. La musica rock è nel suo sangue! Ancora non posso credere che abbia dormito per la maggior parte del tempo!”.