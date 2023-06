Chrissy Teigen è rimasta incinta nello stesso periodo della madre surrogata

Chrissy Teigen è diventata mamma per la quarta volta lo scorso 19 giugno, dopo cinque mesi dalla nascita della terzogenita, Esti Maxime. Da qualche giorno, infatti, la star televisiva e il marito, John Legend, hanno accolto tra le braccia l’ultimo bebè di casa, Wren Alexander Stephens, nato tramite maternità surrogata. La modella ha annunciato la splendida notizia con un post pubblicato su Instagram, condividendo con i numerosi follower alcuni dettagli in merito al rapporto instaurato con la donna che ha portato in grembo il piccolo, Alexandra (di cui non conosciamo il cognome).

Chrissy Teigen, come riportato nel lungo post pubblicato sui social, dopo aver perso il terzogenito, Jack, durante la 20esima settimana di gestazione, non voleva intraprendere una nuova gravidanza, e con il marito hanno fatto richiesta a un’agenzia che si occupa di maternità surrogata. Teigen è però tornata sui propri passi, decidendo di provare a restare incinta di nuovo, e si è sottoposta a fecondazione in vitro come già accaduto per Miles e Luna. La neomamma, nel corso degli ultimi mesi, proprio mentre aspettava la piccola Esti (nata nel gennaio del 2023), ha scoperto che anche la madre surrogata era rimasta incinta del quarto figlio della coppia: “Nel momento in cui le abbiamo parlato, sapevo che era perfetta per noi”, ha commentato la modella 37enne in merito al primo incontro con Alexandra e al profondo legame di amicizia che hanno costruito insieme:

Tutti i nostri sogni e desideri si sono allineati. Volevo essere sua amica, volevo che i nostri bambini giocassero insieme, volevo cenare insieme, volevo appoggiare la testa sulla sua pancia ed essere in grado di sentire singhiozzi e sussulti.

“Vogliamo ringraziarti per questo incredibile regalo che ci hai dato”, ha proseguito la co-conduttrice di Chrissy’s Court tra le righe del lungo messaggio pubblicato su Instagram: “E siamo così felici di poter annunciare al mondo che lui è qui con noi, con un nome che sarà connesso a te per sempre, Wren Alexander Stephens”.