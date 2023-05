"Livelli fuori dal mondo": Bindi Irwin racconta il dolore post parto da endometriosi

Bindi Irwin, attrice australiana 24enne, condivide sui social alcuni dettagli sulla difficile convivenza con l’endometriosi, una malattia cronica in cui l’endometrio si espande al di fuori della cavità uterina, provocando sanguinamenti improvvisi, cicatrici e aderenze che causano forti dolori pelvici e addominali.

La star del reality The Crikey! It’s the Irwins, racconta su Instagram quanto sia stato complesso diagnosticare con certezza la malattia. La giovane attrice, infatti, soffriva di crampi addominali, nausea e svenimenti fin dall’adolescenza. Nonostante le visite ginecologiche, ecografie e numerosi esami del sangue, i medici non sono mai riusciti a trovare la causa di tutto questo dolore: “Fa parte dell’essere donna”, commentavano sbrigativamente durante le visite.

Le condizioni di Irwin non hanno fatto altro che peggiorare dopo l’arrivo della primogenita, Grace Warrior, nata nel marzo del 2021 dalla relazione con Chandler Powell: “Dopo aver dato alla luce la splendida Grace, i miei dolori erano fuori dal mondo”, spiega la figlia di Crocodile Hunter:

Sono molti i momenti in cui Grace, di notte, aveva bisogno di me e dovevo strisciare fino alla sua culla. Ricordo di essere in compagnia di Grace e di dovermi accasciare sul pavimento in preda a forti dolori addominali, senza riuscire ad alzarmi. Avevo paura di vomitare o di morire.

L’attrice ha realizzato la gravità delle sue condizioni fisiche nell’agosto del 2022 nel corso di una trasferta per effettuare delle ricerche sui coccodrilli. Irwin stava scalando una piccola altura quando, improvvisamente, è stata colta da profonde fitte addominali: “Ho dovuto lasciare Grace tra le braccia di mia madre e rannicchiarmi a terra in posizione fetale perché il dolore era insopportabile”.

Poco tempo dopo, un’amica affetta da endometriosi, Leslie Mosier, le ha raccontato quali fossero i sintomi più comuni della patologia e la star australiana si è resa conto di soffrire degli stessi disturbi. Dopo essersi sottoposta a una laparoscopia, infatti, le sono state diagnosticate 37 lesioni endometriosiche e una cisti ovarica che ha dovuto rimuovere chirurgicamente: