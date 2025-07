Benjamin Mascolo presto papà: l’annuncio su Instagram

Benjamin Mascolo sarà padre per la prima volta. Il cantante, ex membro del duo Benji & Fede, ha annunciato la gravidanza della moglie Greta Cuoghi con un post pubblicato sui social, accompagnato da alcune foto che ritraggono la coppia in momenti di tenerezza e complicità, con il pancione in primo piano.

“È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui”, ha scritto Benjamin, condividendo parole intime e cariche di emozione.

“Da ragazzo a uomo, da uomo a padre”

Nel post, il cantante racconta la trasformazione personale che sta vivendo accanto alla moglie:

“Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso”.

“Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te.”

Una dichiarazione che mette al centro non solo la gioia dell’attesa, ma anche il percorso di maturazione condiviso come coppia, lontano dai riflettori.

Un amore lontano dalle luci della ribalta

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi si sono sposati nel novembre 2023 a Modena, città d’origine di entrambi, con una cerimonia civile estremamente riservata. Di Greta si sa poco, proprio perché ha scelto di non far parte del mondo dello spettacolo. In una precedente intervista al podcast One More Time, Mascolo aveva raccontato:

“Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È una ragazza intelligente.”

La coppia ha sempre scelto di vivere la propria relazione lontano dall’esposizione mediatica. Ma per l’annuncio della gravidanza hanno deciso di fare un’eccezione, condividendo pubblicamente una notizia che, nelle parole del futuro papà, è “il sogno più grande”.