Durante una vacanza in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì, Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro delle attenzioni social per un motivo ben noto: il suo aspetto fisico. Alcuni follower, vedendo le foto in salopette condivise su Instagram, hanno ipotizzato che fosse incinta per la terza volta.

Ma Belen ha deciso di intervenire in prima persona, tagliando corto ogni speculazione con una risposta secca e ironica:

“Grazie, è la salopette. E il ciclo”.

Nessuna gravidanza, quindi. Solo l’ennesimo caso di body shaming travestito da curiosità gossippara, che la conduttrice ha smontato con eleganza e sarcasmo.

Belen Rodriguez e la vacanza in Sardegna con i figli

Belen Rodriguez ha scelto la Sardegna per concedersi una pausa con i figli, raccontando su TikTok che questo è “il primo sole che prendo dopo tre anni”, riferendosi a un passato segnato anche da momenti di depressione. Nonostante il desiderio di privacy, la showgirl continua a essere seguita (e fotografata) ovunque.

Il corpo delle donne non è un quiz

L’episodio è l’ennesima dimostrazione di quanto, ancora oggi, il corpo femminile venga letto e commentato in funzione della maternità. Belen Rodriguez, con la sua risposta, ha mostrato come sia possibile rivendicare spazio e rispetto anche su un social network che spesso diventa terreno fertile per supposizioni fuori luogo e intromissioni non richieste nella sfera privata.

In un momento in cui si parla tanto di consapevolezza e rispetto del corpo, questa vicenda dimostra che c’è ancora molta strada da fare — ma anche che le risposte intelligenti e dirette delle donne possono fare la differenza.