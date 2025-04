Santiago De Martino ha compiuto 12 anni ieri, 9 aprile, e mamma Belen Rodriguez ha voluto fargli arrivare i suoi auguri via social; postando un’immagine del bambino addormentato, la showgirl argentina attualmente impegnata nella co-conduzione di Only fun con i Panpers ha scritto una dolce lettera per il suo primogenito.

“12 anni amore mio, come vola il tempo – scrive Rodriguez – Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños”.

Tanti i commenti di auguri arrivati sotto il post, fra cui molti vip, come Simona Ventura, la comica Valentina Persia, ma anche la nonna Veronica Cozzani.

Qualche ora dopo Belen Rodriguez ha pubblicato un’altra immagine, un collage di foto del bambino assieme alla mamma, accompagnata dal testo della canzone Te regalo, un brano di Carla Morrison del 2017.

Oltre a Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è anche mamma di Luna Marì, avuto con l’ex compagno Antonino Spinalbese.