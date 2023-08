Il gender reveal "con sorpresa" del secondo bebè di Serena Williams: il colore è giallo

Serena Williams e Alexis Ohanian, proprio in queste ore, hanno rivelato in grande stile il sesso del prossimo bebè di casa, annunciando l’arrivo della seconda figlia femmina. La stella del tennis e il co–founder di Reddit, infatti, sono diventati genitori per la prima volta nel 2017 della piccola Olympia e, nella giornata di ieri, 31 luglio 2023, hanno organizzato uno splendido party per il gender reveal della nascitura, sorprendendo tutti gli invitati con una torta dal colore molto particolare. Anche se, in realtà, le sorprese non finiscono qui.

Serena Williams e Alexis Ohanian hanno documentato alcuni momenti indimenticabili del baby shower pubblicando un video su YouTube. L’imprenditore 40enne si è ripreso spiegando di aver pianificato un piccolo scherzo per sorprendere la primogenita e l’ex tennista che, durante i festeggiamenti, ha sfoggiato un outfit bianco e rosa, condividendo con gli invitati il desiderio di accogliere in famiglia un’altra bambina.

“Voglio far credere a Serena e Olympia che questo sia il gender reveal di Jelly Bean (il soprannome della secondogenita, ndr)”, ha sussurrato Ohanian davanti alla telecamera, riprendendosi a pochi minuti dal taglio della torta che, inaspettatamente, è stata farcita con del Pan di Spagna di colore giallo, in modo da nascondere (ancora per poco) il sesso del secondo bebè di casa.

Quando taglierà la torta probabilmente sarà delusa, spero che apprezzi lo scherzo. Vedremo, non so se riuscirà a reagire in maniera professionale. Potrebbe vedere il colore della farcitura, alzare gli occhi al cielo, e dire: ‘Questo ragazzo doveva fare soltanto una cosa: portarmi una torta per il gender reveal’. Staremo a vedere, sarà un annuncio dopo l’annuncio.

Dopo aver visto il colore del Pan di Spagna, Serena Williams ha reagito molto ironicamente allo scherzo, cercando di colpire il marito con una fetta di torta. Poco dopo, l’imprenditore ha chiesto al DJ della festa di alzare il volume della musica e “fare attenzione al cielo”. Nel giro di qualche minuto, infatti, al ritmo di When I Come Around, alcuni droni luminosi sono volati verso l’alto riproducendo la scritta: “It’s a girl”.

A quel punto, il video del party si è concluso con le urla di gioia degli invitati, accompagnate dallo sguardo visibilmente commosso della futura mamma che, alzando le braccia al cielo, ha abbracciato la figlia e il compagno.