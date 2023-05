Serena Williams è incinta del secondo figlio. Il divertente annuncio su Instagram

Serena Williams, la quarantunenne regina del tennis, annuncia la seconda gravidanza e si presenta con il pancione super fashion al Met Gala 2023. L’ex medaglia olimpica pubblica una serie di scatti su Instagram insieme al marito Alexis Ohanian e rivela la splendida notizia dopo essersi ritirata dal mondo dello sport nel settembre del 2022.

“Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi tre al Gala”, scrive l’atleta nella didascalia del post, mostrandosi sui social con il pancione. La coppia è convolata a nozze nel 2017 e cinque anni fa è nata la primogenita, Alexis Olympia, che, molto presto, avrà un fratellino o una sorellina di cui non si conoscono ancora nome e sesso.

La decisione di avere un secondo figlio è stata condivisa dall’ex tennista su Vogue durante un’intervista in cui spiegava di voler allargare la propria famiglia, aggiungendo però anche di non aver mai considerato la possibilità di diventare mamma all’inizio della sua carriera sportiva:

Ci sono state delle volte, con tutti i problemi che ci sono al mondo, in cui mi sono chiesta se volessi avere dei figli. Non mi sono mai sentita a mio agio con bambini o neonati e ho pensato che, se mai ne avessi avuto uno, avrei voluto qualcuno che si prendesse cura di lui 24 ore su 24.

Dopo l’arrivo di Olympia, invece, tutto è cambiato: la giocatrice ha raccontato del rapporto speciale instaurato con la piccola e di quanto consideri importante essere sempre presente nella sua vita: “Il fatto è che non ci sono sacrifici per me quando si tratta di Olympia”, ha affermato con gioia, rivelando anche alcuni dettagli sulla difficile gravidanza affrontata in passato.

La bambina è nata con un parto cesareo d’emergenza che ha provocato alcune complicanze per la salute della neomamma. I medici le hanno diagnosticato un’embolia polmonare ed è rimasta a letto per sei settimane. L’ex tennista ha dichiarato di sentirsi fortunata ad essere ancora viva:

Per tutta la vita ho spinto il mio corpo oltre ogni limite. E questa è stata l’unica volta in cui non sono riuscita a gestire la cosa. Non potevo sforzare il mio corpo oltre il limite massimo. È stato molto difficile.

Dopo essersi ripresa dal parto, Serena Williams ha raccontato a People di aver vissuto una svolta importante: “Sono stata così concentrata sulla mia carriera per tutta la vita, che da quando ho creato la mia famiglia e mi sono sposata, ho capito che c’è molto di più nella vita”, ha dichiarato, aggiungendo: