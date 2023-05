La divertente reazione della figlia di Serena Williams nel sapere che sarà una sorella maggiore

Serena Williams ha rivelato alla primogenita, Alexis Olympia, 5 anni, di essere incinta del suo fratellino o sorellina, di cui non conosciamo ancora né il sesso né il nome. L’ex medaglia olimpica ha pubblicato sui social un filmato di quattro minuti in cui lei e il marito, Alexis Ohanian, hanno condiviso con la figlia tutta la gioia per l’arrivo del secondo bebè di casa.

“Olympia, in questo momento, non sa ancora che sono incinta”, ha esordito la stella del tennis nell’incipit del video pubblicato ieri, 24 maggio 2023, su YouTube. L’ex atleta 41enne aveva annunciato la seconda gravidanza all’inizio di maggio 2023, mostrando pubblicamente il pancione sul red carpet del Met Gala insieme al compagno. Tuttavia, i genitori hanno preferito temporeggiare qualche giorno prima di rivelarlo anche alla piccola Olympia:

Le sono sembrata ingrassata ed era molto agitata, mi diceva: ‘Mamma, sei grassa’. Ho cercato di non prenderla sul personale perché mi piace essere in forma e le ho risposto: ‘Ah, sì? Lo sono?’.

Dopo una breve introduzione, Serena Williams e Alexis Ohanian si sono seduti sul divano di casa insieme alla piccola, condividendo la splendida notizia: “Ricordi quando desideravi tanto avere un fratellino o una sorellina?” – ha domandato la tennista – “Beh, siamo andati dal dottore ed è venuto fuori che non sono ingrassata, ma ho un bebè nella mia pancia”.

Gli occhi della piccola Olympia si sono illuminati di gioia e, con grande stupore, ha chiesto: “Mi state prendendo in giro? Oddio, sono così emozionata!”. La bambina ha abbracciato la madre che, molto teneramente, le ha mostrato il pancione: a quel punto non è più riuscita a trattenersi ed è corsa in giro per tutta la stanza.

“Avrai molto lavoro da fare”, ha proseguito la Queen, il nickname della leggenda del tennis: “Dovrai preparati per diventare una sorella maggiore”. La reazione della primogenita è stata incredibile agli occhi della madre che, come riportato da Motherly, ha dichiarato:

È un momento molto importante (quello racchiuso all’interno del filmato) perché questo è lo stesso sguardo quando darò alla luce il mio bebè. Un giorno, i miei figli, potranno guardare nuovamente il video e pensare: ‘Questo è stato il modo con cui la mamma ha rivelato al mondo di essere incinta di te e vorrei che questo momento fosse decisamente iconico, fresco, ma anche speciale.