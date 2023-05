Aurora Ramazzotti sdogana la cacca del figlio Cesare su Instagram: "Baby Pollock"

Aurora Ramazzotti ha condiviso tra le storie su Instagram qualche divertente scatto del piccolo Cesare che, nella mattinata di oggi, 25 maggio 2023, ha regalato alla neomamma un risveglio molto simpatico. L’influencer, infatti, ha pubblicato sui social un’immagine della cameretta ricoperta dalla cacca del neonato: “Buona colazione”, ha commentato con grande ironia.

“Baby Pollock”, si legge nella storia successiva, in cui Aurora Ramazzotti viene ripresa mentre stringe tra le braccia il piccolo ‘artista’. La stella di Instagram ha voluto condividere qualche risata con i follower, paragonando il bambino al celebre pittore statunitense del ‘900, pioniere dell’espressionismo astratto.

Forse, il baby Pollock di casa Ramazzotti-Cerza, ci sta nascondendo un talento nascosto: il ‘capolavoro’ di questa mattina, infatti, ricorda vagamente il dipinto ad olio Convergenza, condiviso dalla stessa influencer poco dopo aver postato le foto del giovane pittore in erba.

Proprio in questi giorni, Aurora Ramazzotti, ha pubblicato anche un carosello di video e immagini che riprendono alcuni dei momenti più intimi trascorsi con il nuovo arrivato, condividendo qualche frammento degli ultimi shooting fotografici, in cui la neomamma affronta le sessioni di make–up sempre in compagnia del suo piccolo.

Passo dopo passo, l’influencer 26enne si sta abituando alla routine della maternità, aggiornando costantemente tutti i suoi fan con i momenti più divertenti e spassosi di questa nuova esperienza. La content creator, infatti, è riuscita a trasmettere con grande leggerezza anche il piccolo incidente di stamattina, regalandoci tante risate e spensieratezza.