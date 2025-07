Aurora Ramazzotti con mamma Michelle Hunziker e papà Eros? Un “affare di famiglia” che ha conquistato il web. L’estate porta con sé spesso l’occasione di rallentare, ritrovarsi, riconnettersi. È forse per questo che una semplice foto postata da Aurora Ramazzotti ha fatto il giro del web: nello scatto, insieme a lei sulla spiaggia di Mykonos, ci sono Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, i suoi genitori. Nessun ritorno di fiamma, ma un gesto pieno di affetto e armonia familiare. Aurora Ramazzotti ha scritto sotto al post “It’s a family matter”, e mai frase è sembrata più adatta a raccontare una famiglia allargata ma unita, dove l’amore cambia forma ma non si spezza.

Una vacanza in tre generazioni

Aurora Ramazzotti è in vacanza in Grecia con il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, nato a marzo 2023. Mamma Michelle Hunziker e papà Eros si sono uniti al gruppo per qualche giorno di relax tutti insieme. Non è la prima volta che si mostrano in pubblico così: già lo scorso anno, la famiglia allargata aveva condiviso momenti spensierati durante un’altra vacanza. Ma quest’anno c’è una novità: il piccolo Cesare al centro, nuovo punto d’unione tra nonni e genitori, tra passato e presente.

News Aurora Ramazzotti: "La cosa più bella che mi hanno detto da quando sono mamma..." L’influencer ha scritto un post Instagram per incoraggiare i genitori nei momenti di difficoltà: “Tutto questo non tornerà più”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: l’amore che si trasforma

Il divorzio tra Hunziker e Ramazzotti risale al 2009, ma in tutti questi anni i due hanno preservato un rapporto solido, fondato su rispetto e affetto. Una sintonia evidente ogni volta che appaiono insieme, come accadde nel 2022 quando Eros fu ospite di Michelle nella prima puntata di Michelle Impossible, dedicandole sul palco Più bella cosa non c’è. Commozione, abbracci e sguardi complici che raccontavano molto più delle parole.

Michelle Hunziker, oggi legata a Nino Tronchetti Provera, ha avuto altre due figlie da Tomaso Trussardi. Eros, dopo una lunga relazione con Marica Pellegrinelli e una frequentazione con Dalila Gelsomino, è oggi ufficialmente single. Eppure, la centralità di Aurora Ramazzotti ha sempre fatto da collante emotivo tra i due.

Il valore dei nuovi modelli familiari

Lo scatto condiviso da Aurora Ramazzotti non è solo una fotografia di vacanza: è un manifesto visivo di una genitorialità condivisa, anche oltre la rottura di coppia. È la dimostrazione che esiste un altro modo di essere “famiglia”: uno in cui la cura e la presenza superano il risentimento o la distanza, e si trasformano in alleanza genitoriale, specie quando ci sono figli – e nipoti – al centro.

In un’epoca in cui i nuclei familiari si trasformano, questa immagine risuona per la sua autenticità: perché non tutti gli amori finiscono male. Alcuni, semplicemente, evolvono. E possono continuare a essere profondamente generativi.