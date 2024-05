Marica Pellegrinelli è diventata mamma per la terza volta da qualche settimana, in realtà – il 29 aprile per la precisione – ma ha preferito condividere la notizia della nascita di sua figlia, Ariela Wilhelmina, avuta con il compagno William Djoko, solo lo scorso 11 maggio.

Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile – sono le parole, scritte in italiano e in inglese, che accompagnano il carousel di immagini – (Dice la mamma) Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia. Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra, di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme. La nostra casa è in festa! Colma di amore, fiori, incensi e doni.

Grazie.

Proprio l’ex marito di Pellegrinelli, Eros Ramazzotti, padre di Raffaela e Gabrio citati dalla modella nel post, non ha mancato di fare le congratulazioni ai neo genitori con un like, così come ha fatto la figlia, Aurora Ramazzotti, e anche l’attuale compagna del cantante, Dalila Gelsomino.

Tantissimi anche i commenti da parte di amici e colleghi celebri, fra cui Francesca Barra, Cristina Marino e Juliana Moreira che scrive “Ariela le tue zie non vedono l’ora di viziarti”.

La terza gravidanza di Marica Pellegrinelli, la prima con il compagno, il dj olandese, è arrivata dopo che lei stessa aveva raccontato di aver affrontato un tumore alle ovaie.

Un anno fa mi operavo – ha scritto in un post Instagram nel luglio del 2023 – ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme. Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie a me stessa ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta… La mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita”.