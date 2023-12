Aurora Ramazzotti ha parlato del sesso in gravidanza: ospite a una puntata del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante, l’influencer ha raccontato alla conduttrice la sua esperienza.

Alla domanda: “Sesso in gravidanza: sì o no?”, Aurora Ramazzotti ha risposto: “È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo. Io non sono team sì o team no, dipende. Io sono esattamente nel mezzo, nel senso che ero abbastanza tranquilla, cioè, si continuava… Era un periodo normale, ecco. Invece alla fine [il sesso] serve per indurre il parto”.

E ha proseguito: “Se vuoi fare un parto naturale te lo consigliano proprio. Mentre all’inizio così, anche un po’ sexy, particolare, diverso, alla fine è una tragedia… È caos puro. Io stimo molto gli uomini che riescono a farlo”.

“Stimo molto Goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine”, ha poi concluso l’influencer. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono infatti diventati genitori del piccolo Cesare Augusto nel marzo 2023. Da allora, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non ha mai mancato di tenere aggiornati i fan sulla sua esperienza da neomamma, coinvolgendo spesso nei suoi contenuti social anche il compagno.

“È un papà bravissimo”, ha poi detto l’influencer a Diletta Leotta. “Il rapporto è cambiato con il bimbo, però devo dire che riusciamo a mantenere un equilibrio: alcuni giorni riusciamo e altri meno. Sono cose normali, quando ci ripensiamo dopo ridiamo! Io sono tosta eh, rompo! Stiamo navigando, stiamo cercando di capire bene insieme come andare avanti”.

E, sul rapporto con la sua famiglia, Ramazzotti ha dichiarato: “Abbiamo una famiglia allargata. È bello per questo, noi ci vogliamo tutti molto bene e i bambini uniscono le famiglie. I miei genitori sono contentissimi. Vedo che hanno lo sfondo del telefono con le foto di Cesare, sono proprio fieri. È molto emozionante per me, soprattutto perché io sono una un po’ fredda a volte nelle emozioni, mi colgo a lasciarmi andare molto di più quando c’è Cesare”.