Aurora Ramazzotti, influencer e da poco mamma del piccolo Cesare Augusto, ha condiviso con i follower la sua perdita di capelli seguita al parto.

“Dopo la gravidanza è successo questo”, ha detto Ramazzotti su Instagram, mostrando in un video una ciocca molto corta: “Tutti i capelli che avevo perso, perché dopo aver partorito pensavo di diventare pelata, sono cresciuti così… Questo è il risultato di otto mesi di ricrescita”.

“Qui invece no”, ha poi proseguito, mostrando un’altra zona della testa con i capelli ancora radi. Perdita di capelli che, dopo una gravidanza, è del tutto normale: questo fenomeno è infatti collegato al cambiamento degli equilibri ormonali che erano in atto nei nove mesi precedenti. In particolare, sui capelli incide il livello degli estrogeni, che dopo il parto ritorna a una situazione di normalità, interrompendo lo stato di particolare benessere del quale i capelli godono durante la gravidanza.

Ma questa non è l’unica condivisione dell’influencer con i propri follower circa il suo essere mamma. Qualche giorno fa, per esempio, Aurora Ramazzotti ha raccontato ai suoi fan le sensazioni provate quando si è dovuta distaccare da suo figlio per sei giorni.

“Oggi sono rimasta a casa da sola”, ha raccontato. “Goffredo [Cerza, il suo compagno] e Cesare sono andati a Roma dai nonni. Mentre mangiavo ho iniziato ad accusare una stana sensazione, di quelle che provi quando è tutto pronto ma sai di esserti dimenticata qualcosa. Un vuoto nuovo, un senso di incompletezza, anche di colpa. Che poi lo sai che è giusto così e che lui sta bene anche senza di te. Ma la fatica che ho fatto a tenere già le lacrime tutto il giorno pensandolo lontano da me per sei giorni… Solo sei giorni, sembra assurdo? Eppure è così”, ha svelato.