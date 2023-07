Aurora Ramazzotti mostra il primo incontro tra il piccolo Cesare e il bisnonno Rodolfo

L’influencer 26enne ha pubblicati un breve filmato in cui è riuscita a riprendere i primi istanti del bimbo trascorsi in compagnia del bisnonno.

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un breve filmato su Instagram in cui ha ripreso il primo incontro tra il primogenito, Cesare Augusto, e il bisnonno, Rodolfo (padre di Eros Ramazzotti). L’influencer 26enne è diventata mamma per la prima volta nel marzo del 2023 e, nella giornata di ieri, ha voluto condividere tutta la gioia provata dal figlio nel vedere il volto dell’amato bisnonno.

Nei primi istanti del video, Rodolfo Ramazzotti è stato inquadrato mentre osserva con entusiasmo il bisnipotino e gli sussurra qualche parola. Dal canto suo, la neomamma ha assistito con gioia a tutta la scena: in sottofondo, infatti, si sentono proprio le sue risate.

Tra le centinaia di commenti pubblicati sotto l’ultimo post condiviso dalla creator sono comparsi numerosi messaggi di affetto in cui alcuni followers hanno sottolineato la fortuna del piccolo Cesare nel poter costruire un legame con il padre 80enne del cantante di Più bella cosa: “Che cosa meravigliosa”, ha esordito un fan in merito alla possibilità di conoscere i bisnonni, condividendo la propria esperienza:

Nonni e bisnonni sono un bene prezioso! Sono in dolce attesa pure io e, quando nascerà, la mia nonna sarà nell’anno delle 100 candeline. Spero tanto riesca a vedere la mia piccola creatura e immortalare così quattro generazioni.

Altri utenti, invece, si sono focalizzati sulla grande somiglianza condivisa da Aurora Ramazzotti con il nonno: secondo il parere di molti fan, infatti, Rodolfo e la nipote avrebbero lo stesso taglio degli occhi. Recentemente, anche Michelle Hunziker aveva condiviso un video molto divertente in compagnia di Cesare, in cui la conduttrice si era filmata mentre indossava l’impermeabile anti–pipì: una mantellina indispensabile per proteggersi dagli schizzi del bimbo durante il cambio del pannolino.