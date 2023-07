La mitica risposta di Aurora Ramazzotti a chi le chiede se è incinta del secondo

L’influencer ha pubblicato alcuni scatti in bikini tra le acque di Bergeggi, in Liguria e, tra i numerosi commenti inviati dai followers, qualcuno si è domandato se aspettasse un altro figlio.

Aurora Ramazzotti, nel fine settimana, ha raggiunto la Liguria per festeggiare le nozze dell’amica Sophie Ceccato e, in occasione delle splendide giornate di sole, ha deciso di ritagliarsi qualche momento in spiaggia, pubblicando alcune foto in bikini scattate tra gli scogli della località di Bergeggi. La neomamma ha voluto mostrare alle migliaia di followers il fisico post–parto e, tra i numerosi messaggi ricevuti sui social, qualcuno si è chiesto se l’influencer fosse di nuovo incinta.

Aurora Ramazzotti, verso la fine dello scorso marzo, ha dato alla luce il primogenito, Cesare Augusto, avuto dalla relazione con Goffredo Cerza. La creator, proprio in questi mesi, ha documentato sui canali social ogni aggiornamento relativo alla maternità e, tra i commenti dei suoi ultimi post, un utente si è domandato se fosse in attesa di un altro figlio: “Incinta del secondo?”, recita il messaggio in questione: “No, del dessert”, ha replicato scherzosamente l’influencer 26enne, dimostrando ancora una volta tutta la forza della sua auto–ironia.

Da quando ha partorito Ramazzotti ha sempre dedicato dei momenti sui social per parlare proprio dei cambiamenti che trasformano il corpo di una donna durante e dopo la gravidanza, soffermandosi sulla sua esperienza personale: “Pochi giorni dopo il parto, il mio cervello si è convinto che il mio corpo fosse tornato come prima”, aveva dichiarato tra le storie pubblicate su Instagram, condividendo la foto di un pantalone che non riusciva più ad allacciare e lanciando un importante messaggio di body positivity: