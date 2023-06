"Basta consigli non richiesti": Aurora Ramazzotti contro le critiche per non avere più latte

L’influencer ha pubblicato un video in risposta ai commenti di alcuni follower che le hanno chiesto perché allattava il figlio con il biberon: "Ogni esperienza è valida, non bisogna criticare le mamme per le scelte che fanno".

Qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un tenero scatto in compagnia del piccolo Cesare durante l’ora della pappa: “Buona cena”, ha commentato scherzosamente. Nell’immagine, la neomamma sta facendo la linguaccia e allatta il bambino con il biberon. Dopo pochi minuti pare che alcuni utenti le abbiano chiesto perché non allattasse il figlio direttamente dal seno. Così Ramazzotti ha voluto rispondere ai più curiosi (e alle loro critiche) con un breve video in cui ha spiegato di non produrre più latte a sufficienza per soddisfare i bisogno del suo piccolo.

“Cos’hai detto? Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno?”, ha esordito ironica Aurora Ramazzotti nei primi secondi del filmato. L’influencer 26enne ha ricreato uno scambio di battute immaginario con il bimbo di pochi mesi e, attraverso qualche domanda retorica, ha spiegato la scelta di usare il biberon per allattare il piccolo.

Vabbè, diglielo tu che la mamma non aveva più latte e quindi, come facciamo? Non possiamo non mangiare. Allora la mamma è passata al latte artificiale perché non ne aveva più, a volte succede.

La creator ha deciso di nutrire il primogenito mediante l’allattamento artificiale: in alcuni casi, infatti, è possibile che una donna non riesca a produrre una quantità di latte sufficiente per sfamare il neonato e debba ricorrere all’utilizzo del biberon. Molto spesso, come spiegato dalla dottoressa Menzione nell’articolo che riportiamo qui sotto, si tratta di una problematica che si verifica a causa di una “gestione sbagliata dell’allattamento al seno e, la mancanza di latte, è una conseguenza fisiologica”.

“Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte”, ha proseguito Aurora Ramazzotti nel resto del filmato, rispondendo a chi l’ha criticata per questa scelta senza sapere nulla: “Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa. Ogni esperienza è valida, non bisogna criticare le mamme per le scelte che fanno e soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti”.