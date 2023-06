"Senza saperlo ho scoperto che...": Aurora Ramazzotti dice una cosa che molti genitori non sanno

Aurora Ramazzotti ha ritagliato uno spazio per parlare di una scoperta molto interessante relativa allo sviluppo della vista dei neonati, condividendola con le migliaia di follower che la seguono ogni giorno. Nella giornata di ieri, 4 giugno 2023, mentre osservava con attenzione i comportamenti del piccolo Cesare, si è resa conto che il bambino sembrava ipnotizzato dalla nuova carta da parati della sua abitazione e ha deciso di documentare l’episodio tra le storie pubblicate su Instagram (ormai scadute). L’influencer ha dato alla luce il primogenito verso la fine di marzo 2023 con il compagno Goffredo Cerza e, ogni giorno, affronta con grande curiosità la vita da genitore, pubblicando ogni piccolo traguardo anche online.

“Senza saperlo ho preso una carta da parati che Cesare fissa per ore (nonostante non ci veda ancora bene)”, ha esordito la 26enne sui social durante il fine settimana. La neomamma, infatti, poco dopo la scoperta, ha voluto condividere le sue osservazioni pubblicando un selfie in compagnia del figlio che, rivolto verso il muro della stanza, è rimasto affascinato dalla nuova fantasia delle pareti di casa:

Ho scoperto che il neonato mostra interesse nei confronti dei colori molto intensi e dei contrasti chiaro-scuri. Ciò accade perché è in grado di distinguere il buio dalla luce, ma allo stesso tempo la messa a fuoco non è ancora completamente sviluppata.

News Aurora Ramazzotti sdogana la cacca del figlio Cesare su Instagram: "Baby Pollock" “Buona colazione”, ha commentato con grande ironia la neomamma dopo il simpatico risveglio di questa mattina: il piccolo Cesare ha riempito la ...

“I contrasti di tipo bianco e nero risaltano rispetto a un tipo di ambiente che, alla vista del neonato, appare molto sfocato”, ha concluso Aurora Ramazzotti, raccontando al pubblico di genitori che la segue sul web una delle tante caratteristiche che i bambini molto piccoli sviluppano nei primi mesi di vita: una curiosità che, forse, molti di noi non conoscevano. I neonati, infatti, risultano attratti dai cosiddetti colori a contrasto, appunto il bianco e il nero, mentre l’attrazione per i colori si sviluppa solo in un secondo momento, all’incirca dai 4 mesi.