Il buffo post di Aurora Ramazzotti sulla routine di Cesare che ogni genitore può capire

Aurora Ramazzotti, proprio in queste ore, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha elencato tutte le fasi della routine quotidiana del piccolo Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023 dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. L’influencer, negli ultimi mesi, ha condiviso numerosi dettagli della sua vita da mamma e, nella giornata di ieri, 15 giugno 2023, ha voluto ritagliare uno spazio per descrivere ogni passaggio della sua giornata.

“07:00, risveglio sorridente, 07:30 music session con sgambettamenti e discutibili danze” si legge nelle prime righe del post pubblicato dalla creator che, come al solito, ci regala qualche risata: “08:30 la mamma convinta che sia un bambino prodigio si cimenta in giochi sensoriali per stimolarlo, rinc*glionendolo con vocine di ogni sorta”.

Negli scorsi giorni, infatti, la neomamma aveva condiviso tra le storie su Instagram qualche momento di spensieratezza insieme al primogenito in cui realizzava una breve e divertente performance canora per il bambino: “Non mi sopporta più nemmeno lui”, aveva commentato con grande ironia.

9:30 pappa, 10:00 urla appena finito di mangiare nella speranza che così facendo qualcuno cederà e gli darà qualche altro ml da gustarsi (tipo nonna Michelle Hunziker avrebbe ceduto subito), 10:15 digestione talvolta turbolenta, 11:00 nanna. Repeat.

L’influencer nel descrivere la sua routine, tra pappe e sonnellini, ha citato anche il nome della super “mamma al cubo”, Michelle Hunziker (come ama definirsi lei stessa) che, fin dalla nascita del nipotino, non ha mai smesso di accompagnare e supportare la figlia. Aurora Ramazzotti, proprio in questi mesi, sta affrontando la prima maternità: un viaggio che, per il momento, è soltanto all’inizio. “Per me è come diventare mamma per la quarta volta”, aveva dichiarato la showgirl nel corso di un’intervista a Verissimo, condividendo con gli spettatori tutta l’emozione di essere diventata nonna per la prima volta.