Aurora Ramazzotti ha postato su Instagram un pensiero incoraggiante rivolto ai genitori di bimbi piccoli. Mamma del piccolo Cesare, l’influencer ha condiviso spesso con i follower le gioie dell’essere genitore per la prima volta, ma anche i momenti difficili.

E così, ha voluto postare una frase rivolta a tutti i genitori.

La cosa più bella che mi abbiano detto da quando sono diventata mamma è ‘le giornate sono lunghe ma gli anni sono corti’ – ha scritto Ramazzotti su Instagram – Così ogni volta che sembrerà tutto difficile o di non avere più tempo per me, mi ricorderò che tutto questo non tornerà più e mi mancherà troppo.