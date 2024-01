Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare sono volati in Messico per l’inizio del nuovo anno. Una vacanza all’insegna del caldo, spiagge e giornate piene di sole che tuttavia non è andata secondo i piani, per lo meno nelle prime giornate. Il bambino, infatti, si è ammalato quasi subito, dando i primi sintomi di malessere già mentre si trovava sul volo di 13 ore che da Milano lo stava portando con la sua famiglia a Città del Messico.

“Un virus che si è portato dall’Italia”, ha spiegato Aurora Ramazzotti nelle sue storie Instagram, tranquillizzando i suoi follower: “Purtroppo siamo stati impegnati con Cesare che ha deciso di portarsi un virus influenzale dall’Italia. Nulla di grave, adesso si sta già riprendendo, siamo solo un po’ lamentosi”. Dopo i primi giorni passati tra fazzoletti e spray nasali, ora la famiglia sta iniziando a godersi questi giorni di relax, in uno dei posti che come coppia aveva già visitato nel 2018.

Questo viaggio conclude le feste natalizie per Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti e Cesare: il Natale, invece, i tre lo avevano passato circondati da familiari e amici. Sui social, inoltre l’influencer ha postato anche un video che racchiude tutti i momenti più significativi del 2023: nel suo recap dell’anno appena trascorso, ci sono scatti e clip emozionanti e la voce di Ramazzotti che fa un bilancio del tempo passato, prezioso e importante, mentre conclude dicendo che il suo anno è iniziato il 30 marzo, giorno della nascita di Cesare.

Oltre ad aver commentato la clip della compagna con un “Non sto piangendo, mi è entrato un recap23 nell’occhio”, anche Goffredo Cerza ha postato un video commovente che include un mix delle emozioni più belle vissute nel 2023 con la caption “Un anno che non dimenticherò mai”, circondato da amici, Aurora Ramazzotti, familiari, e il suo piccolo Cesare.