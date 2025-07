Anna Tatangelo torna a mostrare con orgoglio e luminosità il suo pancione sui social, dopo il baby bump del 18 giugno scorso in cui aveva annunciato la gravidanza con queste parole:

Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande.

Una maternità vissuta con orgoglio e libertà

Anna Tatangelo sta vivendo una delle fasi più luminose e trasformative della sua vita: la seconda gravidanza. E lo fa con la naturalezza e la fierezza di chi ha imparato a conoscersi e ad amarsi nel tempo. Sui social, la cantante ha condiviso una serie di scatti teneri e intensi: selfie con il pancione in primo piano, sorrisi dolci e pose rilassate, che raccontano una maternità vissuta senza filtri.

“Un altro nuovo inizio”, anche nel corpo

Non è solo l’annuncio di una nuova nascita. È anche una dichiarazione di presenza, di femminilità consapevole. Anna Tatangelo, che ha già un figlio — Andrea, oggi quindicenne — nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, mostra oggi il corpo che cambia senza nasconderlo, anzi esaltandolo come simbolo di potenza e trasformazione. Le immagini pubblicate, con il like affettuoso del compagno Giacomo Buttaroni, raccontano una relazione che unisce amore, famiglia e nuova progettualità.

L’amore con Giacomo Buttaroni e la nuova famiglia nata a bordo campo

Il legame con Giacomo Buttaroni, imprenditore ed ex allenatore del figlio Andrea, è cresciuto nel quotidiano, a bordo campo, e si è trasformato in amore. Il settimanale Oggi li ha immortalati qualche giorno fa all’ingresso della clinica Mater Dei, nel quartiere Parioli di Roma. Lei, splendida in un body rosa che metteva in risalto le forme materne, ha alimentato l’ipotesi che la coppia possa essere in attesa di una bambina.

Anna Tatangelo, originaria di Sora, ha sempre saputo rimettersi in gioco, sia nella musica che nella vita privata. E anche stavolta lo fa con stile, autenticità e una dolcezza che conquista.