Con un post Instagram che la ritrae in un bellissimo scatto in bianco e nero e una dolce caption Anna Tatangelo ha annunciato, a sorpresa, la sua seconda gravidanza, arrivata a 15 anni dalla prima.

La cantante, infatti, è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dall’unione con l’ex compagno e collega Gigi D’Alessio, a sua volta divenuto padre di altri due figli, dopo la fine della storia con Tatangelo, con l’attuale partner Denise Esposito (in totale D’Alessio ha sei figli).

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà – ha scritto Anna Tatangelo nella didascalia che accompagna l’immagine, in cui si vede il pancino già accennato – Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

Per il momento nessun’altra informazione sul nascituro, né su una possibile data del parto; massimo riserbo, da parte della cantante di Sora, anche sull’identità del compagno padre del bambino in arrivo, anche se i bene informati di gossip, in primis Alessandro Rosica, sono certi che si tratti di Giacomo Buttaroni, ex calciatore e attuale allenatore della squadra Juniores Nazionale del Roma City FC, dove peraltro milita proprio Andrea D’Alessio, primogenito di Tatangelo.

I due, sempre secondo Rosica, starebbero insieme almeno da novembre, anche se finora sono sempre stati molti discreti e attenti alla propria privacy.