La showgirl e il marito Ignazio Moser sono in attesa di una bambina, arrivata dopo i problemi di concepimento di cui avevano parlato in passato. L'annuncio proprio nel giorno della Festa della mamma.

Dopo che per mesi i rumors e le speculazioni si sono inseguite, non sempre usando il giusto tatto, proprio nel giorno della Festa della mamma è arrivato l’annuncio dai diretti interessati: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in attesa del primo figlio, una bambina; dopo aver parlato, nei mesi scorsi, dei problemi incontrati nel concepimento, la showgirl argentina avrebbe quindi superato anche il fatidico “scoglio” dei tre mesi, comunicando ai followers la gravidanza.

“Ciao topolina – si legge nella caption che accompagna il post – come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi… La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… A presto piccola Clara Isabel.

P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”.

La coppia, sposata dallo scorso anno, ha quindi già rivelato anche il dettaglio del nome, oltre quello del sesso.

Nelle scorse settimane, come detto, Rodriguez era stata più di una volta al centro del gossip, con qualcuno che aveva anche parlato di una crisi con il marito e di una forte lite con la sorelle Belen; ma a circolare erano state soprattutto le voci di una possibile gravidanza, alimentate, nonostante la smentita dei diretti interessati, da un dettaglio non sfuggito ai followers in una delle storie recenti postate dalla modella: una serie di ecografie attaccate al frigorifero, particolare letto da molti come inequivocabile segno della gravidanza in corso.

Recentemente era stato l’ex ciclista trentino a rilasciare una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport, spiegando: “Ci stiamo provando da anni, ma è più difficile di quanto sembri. La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto – aveva aggiunto in quell’occasione – Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”.

Anche due esperti di gossip social come Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno confermato la notizia della gravidanza: Rosica aveva detto che Cecilia Rodriguez era incinta “al cento per cento, ora manca solo la conferma con l’annuncio”. A quanto pare, entrambi avevano ragione.