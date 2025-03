Nicole Mazzocato è di nuovo incinta; la ex corteggiatrice di Uomini & Donne e il compagno, il calciatore del Catania Armando Anastasio, lo hanno annunciato con un dolce video pubblicato su Instagram.

Dopo Paolo, nato nell’agosto 2022, e Davide, nato a febbraio del 2024, stavolta la coppia è pronta ad accogliere una femminuccia, e la modella e influencer lo ha annunciato con estrema soddisfazione nel giorno della Giornata internazionale delle donne, l’8 marzo.

“Oggi, nel giorno in cui si festeggiano le donne, posso finalmente annunciare che presto ne conoscerò una speciale: te”.

“È stato un regalo – ha poi spiegato Mazzocato – Io e Armando parlavamo di un possibile terzo/a e quando abbiamo scoperto questa cosa l’abbiamo accolta a braccia aperte. Dovrebbe nascere il 1° di agosto. Dovrebbe essere del segno del Leone, come il fratello”.

Sul nome da dare alla nascitura, la coppia sta ancora valutando: “Ad Armando piacciono i nomi semplici e per me lo stesso ma per una bambina ho sempre pensato a dei nomi francesi, ma a lui fanno schifo per cui non so come andrà a finire”, ha detto spiritosamente.

Curiosamente, il suo secondogenito è nato esattamente lo stesso giorno in cui è nata anche la seconda figlia di Fabio Colloricchio, ex tronista che proprio nel dating show di Canale 5 scelse Mazzocato, e con cui ebbe una storia durata diversi anni, prima di prendere strade diverse.