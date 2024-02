Nicole Mazzocato è diventata mamma bis: ad annunciarlo è stata la modella stessa insieme al compagno Armando Anastasio, i quali sui social hanno postato una serie di foto insieme al loro secondo figlio, Davide.

“Siamo tanto felici. Benvenuto Davidino del nostro cuore, sei bellissimo e ti amiamo già tanto”, ha scritto la coppia in un post condiviso su Instagram, nel quale vediamo i due sorridenti insieme al piccolo in ospedale.

Ma questa non è l’unica lieta notizia del primo febbraio 2024: lo stesso giorno, infatti, è venuta alla luce anche Gia, secondogenita di Fabio Colloricchio, ex compagno di Mazzocato. “Gia Colloricchio Mangriñan. 1/02/2024”, hanno scritto il blogger e la compagna Violeta Mangriñan, ora genitori bis, su Instagram, dove hanno postato una serie di scatti in ospedale.

Ma le coincidenze non finiscono qui: anche per la prima gravidanza, le due donne erano rimaste incinte quasi contemporaneamente. Su Instagram, Nicole Mazzocato aveva commentato così: “In questo momento così bello e così magico posso solo gioire per la mia stessa felicità. Coincidenze? Sì, tante… e quindi? Non vivo di ossessioni, sono passati tanti anni, ognuno ha la propria famiglia ed io ho imparato a vivere di valori, vivendo di vita reale e amore. Era giusto che ognuno avesse il proprio momento, la propria gioia. È un’emozione troppo bella. E auguro ogni bene a chi sta condividendo questa mia nuova esperienza”.

Il primo figlio dell’influencer e di Anastasio, Paolo, era poi venuto alla luce il 14 agosto agosto 2022, mentre la piccola Gala, figlia di Colloricchio e Mangriñan, lo aveva preceduto di due settimane nascendo il 31 luglio.