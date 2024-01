Sienna Miller è diventata mamma per la seconda volta. L’attrice, 42 anni, ha da poco partorito la sua seconda figlia, la prima avuta con il compagno Oli Green, 27 anni. A dare la notizia della nascita della piccola è stato il giornale inglese Daily Mail, pubblicando alcuni scatti della coppia a passeggio per le strade di Londra con la neonata. Nelle foto Miller tiene la bambina stretta a sé nel marsupio, mentre la copre con il suo cappotto, mentre accanto a loro l’attore tiene la borsa e il caffè.

Sienna Miller gives birth to her second child: Actress, 42, and her boyfriend Oli Green, 27, welcome a baby girl as the new family are seen on a low-key stroll https://t.co/B4k11j7mKN pic.twitter.com/7UjHiLeuYq January 3, 2024

La gravidanza dell’attrice, già madre di Marlowe, 11 anni, avuta dalla precedente relazione con l’attore Tom Sturridge, era stata spoilerata da alcuni paparazzi che avevano immortalato Miller mentre era in vacanza a Ibiza. Con il pancione in bella vista, poi, la 42enne aveva sfilato per la Vogue World a Londra, indossando un abito bianco by Schiaparelli Haute Couture. Il sesso della bimba, invece, lo aveva rivelato la diretta interessata in un’intervista a Vogue: al magazine l’attrice aveva anche svelato di non aver pianificato di restare incinta, e che la sua primogenita era “Felicissima di avere finalmente una sorellina”.

Per ora, però, né Sienna Miller né Oli Green hanno pubblicato qualcosa di ufficiale in merito alla nascita della bambina. La coppia è sempre stata molto riservata e attenta alla privacy: la prima volta in cui furono avvistati insieme risale al 2022, quando furono paparazzati di fronte alla Royal Alber Hall a Londra, sede dei BAFTA Film Award. Solo a marzo dello stesso anno si presentarono insieme sul red carpet.

Sui loro profili Instagram non compare nessuna foto insieme, a conferma della loro discrezione. Di certo si sa che Miller in passato, all’età di 40 anni, aveva deciso di congelare i suoi ovociti: “La pressione sul fare figli, e dovrei averne di più, e perché non ne ho avuti, e tutte quelle cose lì, fanno molto casino. La biologia è crudele con le donne in quel decennio di vita, quello è il termine, o almeno lo era per me” aveva raccontato a Elle UK. “Non ho sofferto il passaggio negli anta, ma la biologia è crudele, non ti consente di scegliere, e così a quarant’anni ho congelato i miei ovociti. Ora non dovrò più sentire la pressione. È sparita quella minaccia esistenziale”.