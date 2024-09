Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio sono diventati genitori per la terza volta, ancora di una femmina, dopo Anastasia, la primogenita, che era stata poi seguita dal fratellino Otto Edoardo.

La nuova nata si chiama Lola, un nome sicuramente insolito, ed è venuta al mondo all’Humanitas San Pio X di Milano. L’ex tronista di Uomini & Donne ha annunciato di aver dato alla luce la terzogenita pubblicando un carosello di foto in bianco e nero su Instagram.

“Che fantastica storia è la vita? La ragione della nostra esistenza”, scrive Valli nella caption a corredo delle immagini. Tanti, ovviamente, i commenti di congratulazioni comparsi sotto il post, dalla nonna, Sandra Malavasi, fino alla sorella maggiore Eleonora Valli, passando per le ex “colleghe” che, come lei, sono passate per lo studio di Maria De Filippi, Nicole Mazzocato, Giulia De Lellis, Martina Luchena. Manca, invece, il commento dell’altra sorella, Beatrice Valli, con cui sembra che i rapporti non siano idilliaci, mentre un commento spiritoso di auguri è stato scritto dal marito di quest’ultima, Marco Fantini.

News Il modo dolcissimo con cui Ludovica Valli ha annunciato il sesso del terzo bebè L'influencer, in attesa del terzo figlio, non voleva far sapere il sesso. Ma ha cambiato idea, svelandolo ai followers in modo davvero dolce.

Dopo la parentesi nel dating show di Canale 5, Ludovica Valli ha conosciuto l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, di 14 anni più grande, nel 2019. Poco dopo l’ufficializzazione della loro relazione la nascita della primogenita Anastasia, seguita a breve distanza da Otto Edoardo e ora dalla terzogenita.