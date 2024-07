L'influencer, in attesa del terzo figlio, non voleva far sapere il sesso. Ma ha cambiato idea, svelandolo ai followers in modo davvero dolce.

Ludovica Valli è ormai prossima al parto, il terzo per lei in tre anni. L’influencer, ex tronista del dating show di Canale 5 Uomini & Donne, è infatti già mamma di Anastasia, nata nel 2021, e di Otto Edoardo, venuto al mondo nel 2023, entrambi avuti con il compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio.

Valli, tempo fa, aveva fatto sapere di non voler comunicare pubblicamente il sesso del nascituro, spiegando ai followers “Non è mai stato importante per noi, non abbiamo mai avuto preferenze”, ma a quanto pare adesso ha cambiato idea, visto che in un dolcissimo video pubblicato su Instagram ha fatto sapere di essere in attesa di un’altra femmina.

A dirlo è in realtà Anastasia, che invita il fratellino a poggiare la mano sul pancione di mamma, per poi dirgli “Otto senti la sorella?”. Un modo davvero dolcissimo per fare un “gender reveal”.

L’ex tronista, quando ha comunicato la nuova gravidanza, ha parlato di “sorpresa“:”Siamo felicissimi – ha detto ospite di Verissimo – Nella nostra testa e nel nostro cuore c’era l’idea del terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è arrivata a sorpresa”.

Sempre molto onesta riguardo alle sue gravidanze e alla maternità, Ludovica Valli qualche tempo fa si era anche lamentata delle difficoltà incontrate nei suoi viaggi verso Ibiza, dove il compagno lavora, parlando di come sia tutt’altro che facile organizzare, nel nostro Paese, un viaggio con dei bambini piccoli o quando si è incinte.

Valli e Di Gregorio, general manager di un’azienda che propone pacchetti vacanza a Ibiza, stanno insieme dal 2019: “È l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare – ha detto l’influencer – Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio”.