A sorpresa Zoe Cristofoli e Theo Hernandez hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio; la notizia della gravidanza è stata tenuta riservata fino a quando, ieri, l’influencer ha pubblicato un reel con le immagini del gender reveal, che si è svolto nella loro splendida villa fuori Milano.

“Ci sono cose che vorresti tenere solo per te – scrive la modella veronese – che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami”.

News Chiara Nasti, il ritorno a casa in tacchi dopo il parto, scatena (di nuovo) le polemiche L'influencer torna a casa con la secondogenita con un look che non è piaciuto a molti degli utenti di Instagram. "Non corrisponde alla realtà" le...

Cristofoli e Theo Hernandez, terzino del Milan e della nazionale francese, hanno già un figlio, Theo Jr., nato nell’aprile del 2022. La coppia si è conosciuta nel 2020 e da quel momento è inseparabile, nonostante un periodo di crisi raccontato proprio da lei, ma brillantemente superato.

Dopo il maschietto, in famiglia adesso sta per arrivare una femminuccia, una rivelazione che ha sorpreso la stessa Cristofoli, che ha giurato di non sapere nulla sul sesso del bebè in arrivo e, anzi, di essere stata in qualche modo “depistata” da chi lo conosceva.